Житель сибирского села застрелил школьницу и ранил ее брата

В Иркутской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве. Он открыл огонь по подросткам. В результате скончалась 15-летняя девочка, а ее 17-летний брат лежит в коме.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, трагедия произошла в селе Барлук. Во дворе жилого дома произошел конфликт между братом и сестрой. В этот момент из дома вышел 22-летний молодой человек. Он был пьян и вооружен.

Парень два раза выстрелил в воздух, а затем в сторону автомобиля, в котором сидели подростки, из нарезного карабина марки «Сайга». Отмечается, что оружие не было зарегистрировано.

В результате девочка скончалась, ее брат был ранен в голову. В настоящее время пострадавший находится в больнице, в сознание не приходит.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 19.11.20

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