В России раскрыли крупную сеть торговцев наркотиками

Полицейские выявили в России международное преступное сообщество, промышляющее производством и торговлей запрещенными веществами. Фигурантами уголовного дела стали 18 человек, изъято более тонны синтетических наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе МВД, преступное сообщество было создано не позднее сентября 2019 года и функционировало до февраля 2020 года. Его участниками были граждане Украины, которые занимались производством наркотических средств в трех подпольных лабораториях. Роли заказчиков, фасовщиков и курьеров, доставлявших на автомобилях наркотики крупными оптовыми партиями в различные регионы России, выполняли граждане Молдовы и россияне.

Клиентов находили через онлайн-магазин, который работал в теневом сегменте интернета, сбыт производился бесконтактным способом через тайники-закладки, а координация действий дилеров и покупателей осуществлялась с использованием мессенджеров.

Все подозреваемые заключены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело. «Таким образом, из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотических средств синтетического происхождения, а также прекурсоры и химические вещества общей массой около десяти тонн и лабораторное оборудование», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Участникам преступной группы грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

Москва, Зоя Осколкова

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