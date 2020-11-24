В Омске молодая парочка с особой жестокостью убила женщину

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Омска и ее 18-летнего молодого человека, которых обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору (п.п.«д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным СКР, в начале ноября 2019 года молодые люди решили убить мать девушки. Они решились на убийство в ночь с 30 на 31 декабря 2019 года. Вооружившись молотком и кухонными ножами, они дождались возвращения женщины с работы и напали на нее. На теле убитой насчитали около 10 ударов молотком и более 30 ножевых ранений.

Примечательно, что женщина оказывала сопротивление и даже нанесла парню два удара ножом в ногу, позвонить подруге и рассказать о случившемся. После этого она покинула квартиру. В подъезде ее обнаружили соседи. В тот же день она скончалась в больнице.

Обвиняемые в ходе следствия частично признали вину, подтвердив факт нанесения ударов, однако попытались выставить погибшую как виновницу конфликта, а себя жертвами самообороны. Данная версия в ходе проведенного расследования была опровергнута. По ходатайству следственных органов обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Омский областной суд для рассмотрения.

Омск, Иван Гридин

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