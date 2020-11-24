Многодетная мать за деньги оформила отцами своих детей пятерых мигрантов

В Новгородской области многодетная мать оказалась замешана в нелегальной миграции. Она оформила иностранцев отцами своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как установили в полиции, 29-летней жительнице села Марево помогала ее 42-летняя подруга из Великого Новгорода. Последняя занималась поиском иностранцев, которые в дальнейшем планировали в упрощенном порядке получить российское гражданство.

За денежное вознаграждение мать оформила фиктивное отцовство пятерых граждан одной из стран ближнего зарубежья на своих детей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Наказание за подобное преступление предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что полиция даст правовую оценку и действиям «отцов»-иностранцев, участвовавших в незаконной схеме.

Великий Новгород, Зоя Осколкова

Великий Новгород. Другие новости 24.11.20

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