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Среда, 25 ноября 2020, 08:13 мск

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В Швейцарии женщина ранила ножом покупателей в супермаркете

В Швейцарии одна из посетительниц супермаркета напала на других покупателей. В результате пострадали два человека. Полиция считает произошедшее террористическим актом.

Инцидент произошел в городе Лугано, сообщает федеральная полиция конфедерации в твиттере. Женщина набросилась на двух посетительниц с ножом. Одна из пострадавших получила серьезные ранения. Федеральная прокуратура возбудила уголовное дело

Нападавшая является гражданкой Швейцарии. Когда ее задержали, она заявила, что действовала по указанию ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная законами РФ). В полиции считают нападение террористически мотивированным. Женщина три года назад была фигуранткой расследования дела о терроризме.

В последнее время в Европе произошло несколько терактов, в двух из них преступники отрезали головы своим жертвам. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал бороться с радикальным исламом.

Берн, Зоя Осколкова

Берн. Другие новости 24.11.20

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