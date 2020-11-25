ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Москве

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Московском регионе, которые готовила ячейка запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

По информации пресс-службы спецслужбы, сотрудники ФСБ пресекли деятельность «межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе».

Во Владимирской области был задержан участник группы, гражданин одной из стран Центральной Азии. В ходе обысков у радикальных исламистов были найдены и изъяты самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, а также «иные предметы и документы», отметили в ФСБ.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.11.20

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