Житель Кубани расправился с семьей ради наследства

В Краснодарском крае 67-летний мужчина напал с ножом и ружьем на членов своей семьи. В результате два человека погибли. Преступник пытался скрыться, но его удалось задержать.

Трагедия произошла в станице Павловской, сообщает региональное управление СКР. Мужчина поссорился со своей женой и в ходе конфликта зарезал ее. Потом он направился к дому сына своей супруги, выстрелил из охотничьего ружья в сторону хозяина и ранил его жену. После этого, злоумышленник пришел ко второму сыну и нанес ему смертельное ранение ножом.

Убийца попытался скрыться на автомобиле, но был задержан сотрудниками полиции. При этом он оказал сопротивление правоохранителям.

В результате нападения погибли 70-летняя женщина и ее 44 летний сын, а также тяжелое ранение получила невестка погибшей. Уголовное дело возбуждено сразу по четырем статьям – убийство двух человек, покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и насилие в отношении полицейского. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый незаконно владел огнестрельным оружием.

По данным РЕН ТВ, на совершение преступления мужчина решился, когда узнал о намерении своей супруги переписать имущество на детей от первого брака.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 26.11.20

В Волчанске в котловане нашли мертвую пенсионерку. / На Блюхеровском мосту ночью столкнулись три машины. Есть пострадавшие (ФОТО). / Бывшего гендиректора «МРСК Урала» обвинили в сокрытии налогов на 409 млн рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»