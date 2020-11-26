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Четверг, 26 ноября 2020, 17:03 мск

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Житель Саратова получил пожизненное за разбой, убийство и угон

В Саратове суд вынес приговор 35-летнему, ранее судимому за особо тяжкое преступление, местному жителю. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, разбое с проникновением в жилье и применением предметов, используемых в качестве оружия и угоне автомобиля (п.«з» ч.2 ст.105, п.«б, в» ч.4 ст.162, ч.1 ст.166 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2019 года 44-летний житель Саратова нанял рабочего для строительства своего частного дома на Абрикосовой улице 35-летнего мужчину. Убедившись, что в доме работодателя имеется ценное имущество и незадолго до этого тот получил крупную сумму от продажи домовладения, злоумышленник решил похитить автомобиль хозяина, а также денежные средства и имущество.

Вечером 10 ноября 2019 года, удостоверившись, что хозяина нет дома, мужчина проследовал во двор, где топором разбил стекло автомобиля «Нива». Затем он попытался соединить провода в замке зажигания и завести машину, но не сумел. Тогда он топором стекло в окне дома, проник внутрь и стал искать деньги.

Хозяин дома вернулся около часа ночи 11 ноября. Злоумышленник взял со стола нож, вылез в окно и нанес мужчине не менее 5 ударов в шею, грудь и живот, а также кулаками несколько ударов по голове. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Он забрал телефон убитого и инструменты на общую сумму около 12 тыс. рублей и скрылся. Обнаружить деньги он не смог.

Кроме того, в ночь на 11 октября тот же мужчина угнал автомобиль «Газель», принадлежащий его знакомому. Управляя угнанным автомобилем, злоумышленник совершил ДТП на 3-м Овсяном проезде, врезавшись в другое транспортное средство, после чего покинул место аварии.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 26.11.20

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