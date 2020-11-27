Украинский дачник лишился обеих ног после укуса паука

Жителю украинского города Никополь ампутировали обе ноги после укуса ядовитого паука. Об этом сообщает местное издание NikopolNews.
54-летний мужчина обрезал виноград у себя на даче, когда почувствовал укус насекомого. В результате дачник попал в реанимацию, чтобы спасти жизнь пациенту, врачи приняли решение ампутировать пострадавшему обе ноги.
В последнее время биологи заметили на Украине появление желтосумного колющего паука семейства Eutichuridaе. Он считается самым ядовитым из представителей рода Cheiracanthium, которые обитают в европейском регионе.
Укус такого насекомого не будет смертельным, но может вызвать сильную аллергическую реакцию, говорят специалисты.
Киев, Зоя Осколкова
Киев. Другие новости 27.11.20
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