Украинский дачник лишился обеих ног после укуса паука

Жителю украинского города Никополь ампутировали обе ноги после укуса ядовитого паука. Об этом сообщает местное издание NikopolNews.

54-летний мужчина обрезал виноград у себя на даче, когда почувствовал укус насекомого. В результате дачник попал в реанимацию, чтобы спасти жизнь пациенту, врачи приняли решение ампутировать пострадавшему обе ноги.

В последнее время биологи заметили на Украине появление желтосумного колющего паука семейства Eutichuridaе. Он считается самым ядовитым из представителей рода Cheiracanthium, которые обитают в европейском регионе.

Укус такого насекомого не будет смертельным, но может вызвать сильную аллергическую реакцию, говорят специалисты.

Киев, Зоя Осколкова

Киев. Другие новости 27.11.20

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