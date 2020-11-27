В Красноярске во время ремонта трубы нашли залитый бетоном скелет

В Красноярске обнаружили забетонированный скелет в подвале дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Человеческие останки нашли работники коммунальной службы, когда ремонтировали тепловую трубу в доме по улице Щорса. Кости находились в приямке, залитом бетоном, рядом были обнаружены некоторые вещи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Назначенные экспертизы, которые помогут установить личность погибшего. Проводится расследование.

Красноярск, Зоя Осколкова

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