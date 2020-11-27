В Ингушетии неизвестные застрелили мужчину и ранили женщину

В Ингушетии неизвестные обстреляли легковой автомобиль. В результате один человек погиб, женщина госпитализирована с огнестрельными ранениями. В регионе объявили план «Перехват».

Инцидент произошел в селе Экажево Назрановского района республики, передает «Интерфакс». Нападавшие открыли огонь по автомобилю «Лада Гранта», в котором находились два человека. Мужчина от полученных ранений погиб на месте, женщина попала в больницу.

Злоумышленников задержать не удалось, правоохранители ведут их поиск.

По словам источника агентства, предполагается, что преступление совершено из мести. Родной брат погибшего объявлен в федеральный розыск за совершение резонансных преступлений на территории республики.

Магас, Зоя Осколкова

Магас. Другие новости 27.11.20

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