В Ярославской области изъяли более полумиллиона бутылок контрафактного алкоголя

В Ярославской области спецслужбы пресекли деятельность бутлегеров. На двух складах обнаружили сотни тысяч бутылок с поддельным алкоголем, сотни бочек со спиртом и фальшивые федеральные специальные марки. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Операция проводилась сотрудниками ФСБ при поддержке Росгвардии. Правоохранители выявили действующие более года пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада. «Изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тысяч штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки. В общей сложности изъято продукции и оборудования на общую сумму более 500 млн рублей», – сообщает ЦОС.

Чтобы вывезти конфискованный контрафакт на площадки Росспиртпрома, по оценкам Росалкогольрегулирования, потребуется более 30 большегрузных машин грузоподъемностью 20 тонн.

Отмечается, что на нелегальном предприятии трудились россияне, граждане одной из республик Закавказья, а также 22 мигранта из стран Средней Азии, которые не имели разрешения на работу с России. Лидер бутлегеров находился в федеральном розыске.

По итогам было возбуждено уголовное дело по статьям о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и использовании для маркировки алкогольной продукции поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ярославль, Зоя Осколкова

Ярославль. Другие новости 02.12.20

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