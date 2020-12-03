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Четверг, 3 декабря 2020, 13:50 мск

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В Грузии задержали гражданку России с 7 килограммами наркотиков

Полицейские в Грузии задержали 41-летнюю гражданку России. У женщины обнаружили 7 кг героина. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел страны, россиянку остановили на трассе Лагодехи-Бакурцихе-Тбилиси, когда она перевозила наркотики. Во время обыска сумки задержанной полиция изъяла семь килограмм героина.

Женщину обвиняют в незаконном приобретении и хранение наркотических средств в особо крупном размере. По данным МВД, партия оценивается на «черном рынке» в 2 млн лари (более 600 тысяч долларов).

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ». Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.

Тбилиси, Зоя Осколкова

Тбилиси. Другие новости 03.12.20

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