Владимирский чиновник попался на взятке в 9 млн рублей

Директору департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Павлу Панфилову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, в ноябре 2019 года он предложил гендиректору строительной фирмы за 9 млн рублей обеспечить беспрепятственное участие и победу в электронном аукционе на право заключить контракт на возведение социального объекта, на что директор компании согласился. По результатам торгов с коммерсантом был заключен контракт на сумму более 460 млн рублей.

В декабре 2019 года Павел Панфилов через подконтрольное юрлицо, заключив фиктивные договоры гражданско-правового характера, получил от гендиректора строительной фирмы более 9 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УМВД России.

Вину Панфилов не признал. Следователем СК России в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Владимир, Иван Гридин

Владимир. Другие новости 04.12.20

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