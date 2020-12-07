Оперативники ФСБ задержали в Красноярском крае сторонников террористов

В Красноярском крае оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели задержание сторонников террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.

«Проникнувшись идеями радикального ислама, один из участников группировки намеревался убыть за границу для участия в вооружённых столкновениях на стороне боевиков», – говорится в сообщении. Злоумышленника задержали в международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовcкого при регистрации на рейс.

Как писал «Новый День», в конце августа сотрудники ФСБ задержали на территории Красноярского края, Москвы, Подмосковья, Дагестана и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шесть человек по подозрению в сборе средств для финансирования боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности» (ч.1 ст.205.1 УК РФ).

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 07.12.20

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