В пяти регионах РФ силовики задержали причастных к финансированию террористов

Сотрудники ФСБ задержали на территории Москвы, Подмосковья, Дагестана, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шесть человек, которых подозревают в сборе денег для финансирования боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Как сообщили в пресс-службе СКР, у них силовики изъяли средства коммуникаций и платежные инструменты. Следователи считают, что они связаны с преступной группой, члены которой уже осуждены за финансирование боевиков в Сирии. Также отмечается, что ячейка вела деятельность с 2016 по июнь 2017 года. За это время злоумышленники собрали более 500 тыс. рублей, в том числе от фигурантов уголовных дел о терроризме.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности» (ч.1 ст.205.1 УК РФ). В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.08.20

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