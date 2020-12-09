В Росгвардии выявили хищения на сотни миллионов при закупках обмундирования

В войсках Росгвардии выявлены многомиллионные хищения при закупке обмундирования. Речь идет о контрактах 2017-2019 годов, заключенных с единственным поставщиком: силовое ведомство закупало форму для личного состава и другое обмундирование по завышенных ценам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данному факту Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемых или обвиняемых в деле нет, но в материалах есть явка с повинной главы компании, поставляющей одежду личному составу, рассказал собеседник агентства. Источник добавил, что расследование может быть связано с бывшим замдиректора Росгвардии, главным тыловиком ведомства генерал-лейтенантом Сергеем Милейко, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело. Он был задержан в конце октября по подозрению в финансовых нарушениях и мошенничестве в особо крупном размере.

Как уточняет «Коммерсантъ», дело по хищениям на обмундировании для Росгвардии возбуждено по статье «Мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, достигает 680 млн рублей, пишет издание. По сведениям источников газеты, эти сделки курировал лично Милейко. Поставщиком форменного обмундирования для Росгвардии и сопутствующего инвентаря выступала уфимская компания «Спецшвейснаб».

После создания Росгвардии в 2016 году предполагалось, что закупки будут проводиться через открытые конкурсы. Однако, по словам источников «Ъ» в ведомстве, первый замглавы ведомства Сергей Меликов (сейчас и. о. главы Дагестана) и замдиректора по тыловым вопросам Сергей Милейко смогли обойти данное ограничение, и в итоге единственным поставщиком форменной одежды и аксессуаров для ведомства стал «Спецшвейснаб».

За три года компания из Уфы получила 134 контракта на общую сумму 3 млрд 643 млн рублей. По оценке военной прокуратуры и следствия, многие из них заключались без должного финансово-экономического обоснования по завышенным ценам. Стоимость вещевого имущества завышалась в несколько раз, а его качество было низким. В частности, пара перчаток при стоимости 580 рублей приобреталась за 720, поясные ремни – за 600 вместо 395, брючные ремни – за 280 вместо 117, женские кожаные поясные ремни – за 450 вместо 250, парадные пояса – за 900 вместо 566 руб. Форменные тельняшки стоили 470 рублей вместо 220. Только на тельниках, по предварительным подсчетам, Росгвардия потеряла 17,5 млн рублей, на футболках и поясах – около 86 млн. Общий ущерб Росгвардии составил 676 млн рублей, но, по другим оценкам, он может доходить до 1 млрд рублей.

Следователи в настоящее время изучают все документы, связанные с поставками, и проверяют соотношение цен, по которым закупала обмундирование Росгвардия и другие силовые структуры. Так, полевые летние камуфлированные комплекты для росгвардейцев стоили 4950 рублей, а для сотрудников Федеральной службы охраны почти втрое дешевле – 1800. Зимние полицейские костюмы обошлись Росгвардии в 8111 рублей, а МВД – в 4636, летние полицейские костюмы – 4950 при цене 1537 рублей для МВД.

Как заявил источник в Росгвардии, «подобная ситуация, несмотря на противодействие ряда лиц, не могла ускользнуть от внимания руководства, которое назначило служебное расследование». Он напомнил, что генерал Милейко 18 августа прошлого года был уволен в связи с досрочным расторжением контракта. Поводом послужили результаты проверки, позже легшие в основу уголовного дела.

Ранее сообщалось, что следователи московского главка СКР расследуют сразу 11 уголовных дел по фактам предполагаемых хищений бюджетных средств и злоупотреблений при закупках обмундирования для Росгвардии у «Спецшвейснаба».

Москва, Наталья Петрова

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