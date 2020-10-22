Скандал: бывший замглавы Росгвардии заподозрен в крупном мошенничестве

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан бывший заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко. Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о махинациях с недвижимостью, которую по заниженной стоимости приобрела в 2012 году жена генерала Галина Милейко.

По версии следствия, нежилое помещение общей площадью 232,3 квадратных метров в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже открылась парикмахерская «Для вас», было продано по подложным документам за 980 тысяч рублей, в то время как, по предварительной оценке, реальная цена составляла порядка 21 млн рублей. Документы об отчуждении из внутренних войск и передаче помещения в частные руки, как выяснили прокуроры и следователи, оформлял начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин.

По некоторым данным, Прокудин полностью признал свою вину в мошенничестве, но и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Одним из его условий является раскрытие роли генерала Милейко как в афере с помещением для парикмахерской своей жены, так и в других его возможных злоупотреблениях и хищениях.

Издание отмечает, что генерала также проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию, которые он курировал как главный тыловик ведомства.

По сведениям газеты, следователи столичного главка СКР расследуют сразу 11 уголовных дел по фактам предполагаемых хищений бюджетных средств.

Отмечается, что в квартире Милейко проведен обыск. Сам генерал был доставлен на допрос, по результатам которого его задержали на 48 часов как подозреваемого в совершении преступления. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

В 2017 году Милейко было присвоено звание генерал-лейтенанта, и он был назначен заместителем директора Росгвардии, курирующим тыловые вопросы, включая департамент госзакупок. Однако уже в 2019 году после соответствующей служебной проверки Милейко покинул свой пост.

Москва, Мария Вяткина

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