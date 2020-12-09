В Туле задержали готовившего теракт в учебном заведении юношу

Сотрудники ФСБ задержали в Туле 18-летнего юношу, готовившего теракт в учебном заведении.

У молодого человека нашли и изъяли обрез ружья, а также «средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях», говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, житель Тулы 2002 года осуществлял подготовку вооруженного нападения на учебное заведение.

Правоохранители пока возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия, но решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанного.

Тула, Наталья Петрова

Тула. Другие новости 09.12.20

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