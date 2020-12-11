На Кубани мужчина убил возлюбленную и ее младшего брата

В Краснодарском крае разыскивают 32-летнего жителя города Армавира, которого подозревают в убийстве двух человек. Мужчина разделался со своей сожительницей и ее младшим братом.

По данным следствия, молодые люди поссорились на съемной квартире, конфликт произошел на почве ревности. Мужчина бил девушку по голове, от полученных травм она скончалась. Тело убийца перенес в ванную комнату.

Затем он направился в станицу Новоалексеевскую, где с особой жестокостью убил 9-летнего мальчика, который приходился братом погибшей. После произошедшего подозреваемый прибыл в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ. «Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор доказательственной базы и установление местонахождения подозреваемого», – сообщили в региональном управлении СКР.

Краснодар, Зоя Осколкова

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