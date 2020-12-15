В Иркутской области обнаружили застреленными двух пропавших охотников

В Иркутской области обнаружили в лесу тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
По данным следствия, охотники уехали 21 ноября. Они собирались поохотиться в 500 км от города Бодайбо. Около двух недель назад родственники потеряли с ними связь и обратились в полицию.
Были организованы поиски с участием сотрудников МЧС, полицейских и следователей. В результаты были обнаружены тела пропавших с признаками насильственной смерти.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Расследование продолжается.
Иркутск, Зоя Осколкова
Иркутск. Другие новости 15.12.20
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