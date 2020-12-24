Против главы района Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за продажи острова

Глава Искитимского района Новосибирской области Олег Лагода стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Чиновник подозревается в продаже острова в Новосибирском водохранилище в пять раз дешевле ниже его кадастровой стоимости. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в 2014 году подозреваемый заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор купли-продажи острова в Новосибирском водохранилище общей площадью 175 тыс. квадратных метров. Прокуратура в ходе проверки установила, что стоимость земельного участка по договору купли-продажи оказалась в пять раз ниже кадастровой.

Кроме того, выяснилось, что границы участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой, согласно российским законам, запрещена. Более того, участок был предоставлен дачному товариществу «для использования в целях, не предусмотренных правилами землепользования и застройки муниципального образования».

На основании материалов проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на надзорное ведомство.

Прокуратура не сообщает подробности о проданном земельном участке. По данным местных СМИ, речь идет об острове, который получило дачное некоммерческое товарищество «ФМК» и на котором впоследствии был возведен коттеджный поселок. Ранее прокуратура опротестовала сделку купли-продажи острова, напоминает издание.

Новосибирск, Наталья Петрова

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