Главу района Новосибирской области задержали за незаконную продажу острова

Глава Искитимского района Новосибирской Олег Лагода задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Чиновника подозревают в продаже острова в Новосибирском водохранилище в пять раз дешевле ниже его кадастровой стоимости. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Лагоде предъявлено обвинение по ч.2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. В районной администрации прошли обыски, изъятые документы приобщили к материалам дела.

По версии следствия, не позднее июня 2013 года у главы Искитимского района «возник преступный умысел» на незаконное отчуждение острова площадью 175 тыс. кв. м, расположенного в акватории Новосибирского водохранилища, в пользу третьих лиц.

«В июне 2013 года Лагода подписал постановление администрации Искитимского района о предоставлении указанного земельного участка в совместную собственность членам ДНТ «ФМК» для дачного некоммерческого товарищества. По условиям договора цена сделки составила свыше 10 млн рублей. На момент заключения договора купли-продажи земельный участок находился в зоне рекреационного назначения. Кроме того, он был реализован по явно заниженной цене, значительно ниже кадастровой стоимости, которая по состоянию на май 2014 года составляла более 54,5 млн рублей», – заявили в СК РФ. Таким образом, незаконные действия обвиняемого «существенно ограничили права неопределенного круга лиц на пользование общедоступным объектом – береговой полосой Новосибирского водохранилища и ограничили доступ к водному объекту», отметили в ведомстве.

По оценке СКР, в результате незаконных действий чиновника Российской Федерации был причинен имущественный ущерб на сумму около 44,5 млн рублей.

Напомним, о возбуждении уголовного дела против Лагоды из-за продажи острова стало известно на прошлой неделе.

Отмечалось, что на острове, который получило дачное некоммерческое товарищество «ФМК», впоследствии был возведен коттеджный поселок.

Ранее региональная прокуратура опротестовала сделку купли-продажи острова.

Новосибирск, Наталья Петрова

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