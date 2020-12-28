Житель Красноярска до смерти забил женщину из-за лая ее собаки

В Красноярске мужчина до смерти забил женщину из-за того, что на него залаяла ее собака. Возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы.

Конфликт произошел ранним утром 24 декабря в микрорайоне «Покровский». 49-летняя жительница выгуливала свою собаку. Незнакомец внезапно напал на женщину и избивал ее. Все происходящее попало на видео. Собака пыталась защитить хозяйку, но безуспешно.

Мужчину задержали полицейские. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свой поступок.

Пострадавшую госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, от полученных травм женщина скончалась на следующий день.

Уголовное дело возбудили по статье «умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщили в региональном управлении СКР, позже на допросе задержанный пояснил, что начал бить женщину из-за лая ее собаки. Следователи назвали этот повод малозначительным. Теперь 25-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Красноярск, Зоя Осколкова

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