Спецслужбы раскрыли канал поставок кокаина из Южной Америки в Россию

Спецслужбы пресекли деятельность транснационального преступного сообщества, которое поставляло наркотики из Южной Америки в Россию и другие страны Европы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Многоэтапная международная спецоперация была проведена Федеральной службой безопасности РФ совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.

В мае 2020 года силовики задержали в Санкт-Петербурге наркокурьера с 1 кг кокаина. Затем были установлены другие члены организации. В июне в Москве задержали несколько человек, причастных к этому делу, один из них был лидером в преступной группе. Из незаконного оборота изъято 34 кг кокаина. На заключительном этапе в ноябре в Подмосковье выявлен тайник, в ходе осмотра которого обнаружено не менее 295 кг наркотика.

«Всего в результате совместной с зарубежными партнерами операции из незаконного оборота изъято не менее 330 кг кокаина, пресечена противоправная деятельность участников трансграничной наркогруппировки, в отношении которых Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ЦОС, добавив, что партия изъятого наркотика оценивается в 1 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.12.20

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