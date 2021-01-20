Бывшего полицейского будут судить за сожжение человека заживо

Бывший начальник уголовного розыска в Кызыле обвиняется в убийстве человека. Он вместе с подчиненным заживо сожгли задержанного. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено весной 2008 года. Начальник ОУР КМ УМВД по городу Кызылу вел допрос мужчины, подозреваемого в краже. «В ходе опроса из-за возникших личных неприязненных отношений обвиняемый с подчиненным сотрудником вывез молодого человека на безлюдный участок местности, где облив бензином поджег его. После этого второй сотрудник молотком нанес множественные удары по голове заживо горевшему задержанному. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении ведомства.

Чтобы скрыть следы преступления полицейские завалили труп автомобильными шинами и деревянными досками, после чего подожгли.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц). Бывшего начальника угрозыска задержали. Соучастник убийства находится в розыске.

Расследование завершено и направлено на рассмотрение в суд. Виновному грозит пожизненное лишение свободы.

Кызыл, Зоя Осколкова

Кызыл. Другие новости 20.01.21

В Кургане в ДТП пострадала 8-месячная девочка: в аварии виновата мама ребенка. / В Охотском море восемь рыбаков унесло на отколовшейся льдине. / Родителей Екатеринбурга пугают сообщениями о маньяке, нападающем на детей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»