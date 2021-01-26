российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 января 2021, 16:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Кубани брат отрубил сестре голову из-за наследства

Жителя Краснодарского края задержали по подозрению в убийстве. Мужчина отрубил голову собственной сестре из-за спора о наследстве.

Как сообщили в региональном управлении СКР, убийство произошло в станице Казанской 25 января. 55-летняя женщина пришла в гости к брату, они распивали спиртные напитки. На следующее утро родственники поссорились во дворе дома.

46-летний брат напал на сестру и ударил ее несколько раз топором. В результате он отсек женщине голову и оставил тело во дворе. В правоохранительные органы обратились соседи, когда увидели труп.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 26.01.21

Под Воронежем пьяный водитель воткнул отвертку в глаз полицейскому. / СКР: в Москве задержаны двое участников акции 23 января за нападения на полицейских. / ДТП на Челябинском тракте: четверо госпитализированы (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

В Уфе уральский маньяк ответит за еще одно убийство

В Приморье неадекватную мать заподозрили в убийстве 7-летней дочери

В США неизвестный застрелил пять человек

Бывшего полицейского будут судить за сожжение человека заживо

В США мужчина застрелил четверых

В Хабаровске от коронавируса умерла бабушка-маньяк

Китайского миллиардера отравили неизвестным ядом

Житель Красноярска до смерти забил женщину из-за лая ее собаки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,