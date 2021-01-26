На Кубани брат отрубил сестре голову из-за наследства

Жителя Краснодарского края задержали по подозрению в убийстве. Мужчина отрубил голову собственной сестре из-за спора о наследстве.

Как сообщили в региональном управлении СКР, убийство произошло в станице Казанской 25 января. 55-летняя женщина пришла в гости к брату, они распивали спиртные напитки. На следующее утро родственники поссорились во дворе дома.

46-летний брат напал на сестру и ударил ее несколько раз топором. В результате он отсек женщине голову и оставил тело во дворе. В правоохранительные органы обратились соседи, когда увидели труп.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 26.01.21

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