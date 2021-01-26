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В Уфе уральский маньяк ответит за еще одно убийство

В Башкирии 45-летнего жителя Новоуральска из Свердловской области Евгения Петрова, обвиняемого в убийстве, сопряженном с изнасилованием (п.«к» ч.2 ст.105 УК РФ в преступлении в отношении 11-й жертвы в 2001 году.

По версии следствия, в мае 2001 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 16-летней жительницы Дуванского района. 7 сентября 2001 года ее тело нашли в лесном массиве в нескольких километрах от ее места жительства.

Раскрытых преступление у далось при анализе аналогичных изнасилований и убийств. Следователей привлекла серия из десяти убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений, совершенных на территории Свердловской области с 1998 по 2003 годы.

За совершенные данных преступлений в 2005 году виновный был приговорен к пожизненному лишению свободы. При дальнейших следственных действий установлена причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном.

Так, днем 12 мая 2001 года преступник ехал на своем автомобиле ВАЗ-21051 через село Месягутово Дуванского района. Заметив около местного автовокзала девушку, он предложил подвезти ее, на что та согласилась. Затем злоумышленник вывез ее в лесополосу, где, угрожая ножом изнасиловал ее, а потом задушил. Для уверенности он ударил ее несколько раз ножом, привязал тело буксировочным тросом к автомобилю и вывез вглубь лесного массива, где и оставил его.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 26.01.21

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