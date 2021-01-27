В Омске на улице зарезали футболиста

В Омске трагически погиб бывший игрок футбольного клуба «Иртыш» Егор Дробыш. На 21-летнего спортсмена на улице напали неизвестные.

Инцидент произошел сегодня ночью, сообщили в региональном управлении СКР. В результате нападения пострадали двое, один из них получил смертельную травму, за жизнь второго борются врачи. Преступнику удалось скрыться. Уголовное дело возбуждено по статьям убийство и покушение на убийство (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как уточняет телеграм-канал Life Shot, Дробыш с приятелем шли по улице из пивного магазина. Неизвестный ударил футболиста ножом в сердце, от чего пострадавший скончался на месте. Его друг находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Егор Дробыш выступал в ФК «Иртыш» на позиции опорного полузащитника. Он был одним из лидеров молодежной команды. Футболист дебютировал в основном составе в 2019 году и провел за клуб три матча. По данным Trasfermarkt, затем Дробыш покинул клуб, став свободным агентом.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 27.01.21

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