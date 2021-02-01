В Ингушетии задержали террористов

В Ингушетии задержали трех участников запрещенного в России террористического сообщества «Имарат Кавказ». Силовики нашли схрон боевиков с оружием и взрывчаткой.

По данным следствия, в 2020 году Курейш Джандигов, Ислам Жандигов и Адам Хашиев оказали содействие находящимся в розыске террористам. Они предоставили преступникам жилье, оружие и питание, а также обеспечили разведку и безопасное перемещение по территории Ингушетии.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Расследование проводится во взаимодействии с ФСБ России.

Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Магас, Зоя Осколкова

Магас. Другие новости 01.02.21

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