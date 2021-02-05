На Смоленщине прошли обыски в связи с махинациями с жильем сирот

В Смоленской области состоялись обыски у чиновников, ответственных за обеспечение детей-сирот положенным им жильем. Выемка документов прошла и в районных администрациях. Как сообщили в СКР, дело возбуждено по факту халатности, совершенной чиновниками при обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ч.1 ст.293 УК РФ).

Установлено, что в 2019 году в Смоленской области порядка 10 млн рублей, предназначенных для приобретения помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не были израсходованы, но обратно в бюджет не поступили.

Следствие также выясняет, действительно ли в 2006 году несовершеннолетняя жительница Гагаринского района осталась без попечения родителей, но так и не получила право на жилье от государства.

В настоящее время на основании решения суда администрация Гагаринского района обязана предоставить благоустроенное жилое помещение, однако до сих пор вопрос не решён, и женщина, являясь многодетной матерью, вынуждена проживать на съемной жилплощади.

Сегодня следователи СК при поддержке сотрудников Росгвардии произвели выемку документов, имеющих значение для уголовного дела, в администрациях Гагаринского района, а также сельского поселения. Расследование уголовного дела продолжается.

Смоленск, Иван Гридин

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