В Краснодарском крае задержали вероятного убийцу из Минеральных Вод

Вечером 5 февраля в Минеральных Водах неизвестный напал на возвращавшуюся с работы 19-летнюю девушку. Как сообщили в СКР он нанес ей два удара ножом в спину и завладел ее сумочкой. От полученных ранений леди скончалась. Как сообщили в СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «разбой» (ст.105, ст. 162 УК РФ).

Подозреваемым оказался 49-летний недавно освободившийся из мест лишения свободы мужчина. Его задержали в Краснодарском крае и доставили в Минеральные Воды. Ему избрана меры пресечения в виде заключения под стражу.

Минеральные Воды, Иван Гридин

Минеральные Воды. Другие новости 12.02.21

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