В Крыму и Татарстане задержали финансистов терроризма под видом благотворительности

Сотрудники ФСБ задержали несколько россиян, которые финансировали запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

Было установлено, что группа лиц с 2015 по 2019 год через интернет-сообщества под видом благотворительной помощи осуществляла сбор финансовых средств для перевода за рубеж на нужды боевиков.

Причастные к противозаконной деятельности лица задержаны в Крыму и Татарстане. В ходе обысков по местам регистрации и проживания задержанных обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, магнитные носители информации и иные предметы, которые имеют отношение к совершенному преступлению.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1.1 и ч. 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ. Расследование продолжается.

Казань, Зоя Осколкова

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