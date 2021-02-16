В Сибири сын заживо похоронил отца

В Омской области мужчина избил своего престарелого отца и похоронил его заживо. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Конфликт между отцом и сыном произошел в деревне Озерка. 80-летний мужчина просил у 54-летнего сына купить ему алкоголь, но получил отказ. Родственники поругались. Сын несколько раз ударил отца молотком по голове и, решив, что пенсионер скончался, завернул в одеяло, вынес в огород и закопал.

При этом преступник сам сообщил родственникам, что отец скончался. Близкие погибшего мужчины обратились в полицию.

Прибывшие на место следователи обнаружили тело, молоток и палку со следами крови. Экспертиза показала, что пенсионер скончался от переохлаждения организма, значит, в момент погребения он был жив.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 16.02.21

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