Убийца сочинских пенсионеров получил 18 лет «строгача»

В Краснодаре 47-летнего Алика Аракеляна суд признал виновным в убийстве супружеской пары, находившейся в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц по предварительном сговору, сопряженном с разбоем (п.п.«а,в,ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ), разбойном нападении на них (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ), покушении на убийство молодого человека с целью скрыть ранее совершенные преступления (ч.3 ст.30, п.п.«а,к» ч.2 ст.105 УК РФ). Преступления были совершены в 2007 году. Он также признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.264 УК РФ).

В суде доказано, что Аракелян вместе с не установленным следствием лицом в мае 2007 года договорились совершить разбойное нападение на пожилую супружескую пару и убить их. Аракелян с подельником арендовали комнату в квартире 75-летней женщины и ее 80-летнего супруга на улице Ленина в Сочи. В ночь на 13 мая 2007 года Аракелян с соучастником напал на 75-летнюю женщину и потребовал отдать деньги.

Пенсионерка отказала. В ответ соучастник Аракеляна избил пенсионерку, а потом задушил. В это время Аракелян напал на супруга пенсионерки, избив утюгом, а потом задушил его. При этом преступники ничего не похитили, так как их застал жилец квартиры, о заселении которого ни один из них не знал. Увидев мужчину, Аракелян попытался его убить, но тот выпрыгнул из окна второго этажа и стал звать на помощь. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Кроме того, в феврале 2017 года Аракелян, будучи в Ростове-на-Дону, управляя автомобилем, сбил пешехода и был задержан. Уголовное дело в отношении сообщника Аракеляна выделено в отдельное производство.

Приговором Краснодарского краевого суда Алику Аракеляну назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 20.02.21

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