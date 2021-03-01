В Нижнем Новгороде поймали вероятного насильника и убийцу четырех человек

В Нижегородской области возбуждено дело по факту убийства 4-х человек (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в СКР, днем 28 февраля в одном из домов поселка Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода были обнаружены тела 5-летнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушка и 63-летней бабушки.

Следователям удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве. 1 марта 26-летний мужчина был доставлен на допрос. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Источник РИА «Новости» в СКР заявил, что подозреваемый похитил крупную сумму денег и ценности. Днем ранее в СМИ появилась информация о задержании четырёх человек. Известно, что главный подозреваемый приехал из Узбекистана и устроился в доме убитой семьи разнорабочим. Также известно, что мать мальчика перед убийством изнасиловали. Других подробностей пока нет.

Нижний Новгород, Иван Гридин

Нижний Новгород. Другие новости 01.03.21

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