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Вторник, 2 марта 2021, 13:07 мск

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В Новосибирске нашли застреленными мужчину и женщину

Фото: Pixabay

В одной из квартир Новосибирска обнаружили мертвыми женщину и мужчину. Они погибли от огнестрельных ран. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Трупы 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней сожительницы нашли вечером 1 марта в одном из домов по улице Учительская. «При проведении осмотра места происшествия обнаружено огнестрельное оружие, из которого предположительно осуществлены выстрелы», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Убийство двух лиц». Проводится расследование.

«Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе версия о том, что мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством», – рассказали в СКР.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,