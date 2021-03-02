Со стартовой площадки на космодроме Байконур украли ценные детали

На космодроме Байконур обнаружили пропажу деталей с драгоценными редкоземельными металлами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным агентства, в полицию с заявлением о пропаже обратился начальник службы охраны ФГУП «ЦЭНКИ» – «Космический центр «Южный», сотрудники которой обеспечивают защиту объекта. Кража произошла на стартовой площадке №110.

Охранник заявил, что радиодетали в последний раз видели 1 февраля. 19 февраля их уже не было на месте. При этом входная дверь сооружения №3, где находится стартовая площадка, была взломана.

Отмечается, что сооружение серьезно охраняется. Периметр огражден двухметровым забором с колючей проволокой. Внутри площадку охраняют девять охранников, а с внешней стороны – патруль полиции.

Нур-Султан, Зоя Осколкова

Нур-Султан. Другие новости 02.03.21

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