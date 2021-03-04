Пермяк зарубил родителей, сестру и уехал в Екатеринбург

Пермские следователи возбудили дело по факту убийства семьи из трех человек, которое произошло в Октябрьском районе края, передает СКР. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемого задержали на территории Екатеринбурга.

Молодой человек 2004 года рождения – сын погибших – доставлен для следственных действий в управление СК России по Пермскому краю. Его допросили в качестве подозреваемого. В ходе допроса подросток признался в убийстве членов семьи. В качестве причины он назвал семейные конфликты.

По данным следствия, вечером 1 марта на территории частного дома в посёлке Октябрьском юноша нанес множественные удары топором своей матери, после этого аналогичным способом убил отца и маленькую сестру сестры. Все они скончались.

Расследование продолжается

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 04.03.21

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