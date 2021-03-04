В Братске ответчик зарезал подавшего на него в суд мужчину

Возле здания Братского городского суда произошло убийство. Ответчик, проигравший дело, зарезал истца прямо на улице. Об этом сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

Преступление произошло на автомобильной стоянке возле здания Братского городского суда. Мужчины вышли на улицу после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. Между ними произошла ссора. Ответчик нанес истцу ножевые ранения, от которых тот скончался на месте.

После этого виновный вернулся в суд, признался в убийстве и сдался правоохранительным органам, отметили в региональном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Братск, Зоя Осколкова

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