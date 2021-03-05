Адыгейского чиновника поймали на превышении полномочий

В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Майкопа. Как сообщили в СКР, его обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий (ст.289, ч.1 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в СКР, следствие считает, что обвиняемый принимал личное участие в управлении двумя коммерческими предприятиями Майкопа, в том числе по ведению финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий. При этом, будучи чиновником, он предоставлял им льготы и преимущества, а также оказывал покровительство в иной форме.

Кроме того, считают следователи, бвиняемый, используя свое должностное положение, оказывал содействие одному из предприятий в заключении контрактов на максимально выгодных условиях. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Майкоп, Иван Гридин

Майкоп. Другие новости 05.03.21

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