Четверо погибли: стали известны подробности авиакатастрофы в Казахстане

Четверо человек погибли в результате авиакатастрофы в Казахстане, еще двое – госпитализированы в реанимацию, передает агентство KazInform со ссылкой на республиканский главк МЧС.

По уточненным данным, информация о ЧП поступила из диспетчерской службы аэропорта Алма-Аты поступила 17:22. Согласно сообщению, военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан – Алма-Ата пропал с радаров и совершил аварийную посадку. Возгорание самолета ликвидировано.

На месте ЧП было направлено 10 реанимационных бригад скорой помощи. По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены доставлены в ГКБ №4.

В настоящее время в Алма-Аты возобновились рейсы. «Были небольшие задержки рейсов в связи с чрезвычайным происшествием в аэропорту. Сейчас все вылеты и приемы бортов возобновлены. Прием и вылет бортов были приостановлены чуть больше часа», – отметили в аэропорту.

Алма-Ата, Светлана Антонова

Алма-Ата. Другие новости 13.03.21

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