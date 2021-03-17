Американец застрелил восемь человек в SPA-салонах Джорджии

В американском штате Джорджия произошли нападения на SPA-салоны. В результате погибли восемь человек, еще несколько были ранены. Полиции удалось задержать подозреваемого.

Первый инцидент произошел в округе Чероки, что в пригороде Атланты. Неизвестный зашел в азиатский массажный салон Youngs и открыл огонь. Два человека погибли на месте, трое были доставлены в больницу, где двое пострадавших скончались, передает The Associated Press.

Через некоторое время поступило сообщение о нападении в районе Бакхед в Атланте. Прибывшие на место правоохранители обнаружили застреленными трех женщин в заведении Gold SPA. В этот момент послышались выстрелы в SPA-салоне, расположившемся через дорогу. От полученных ранений там скончалась еще одна женщина.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в 240 км к югу от Атланты. 21-летний мужчина передвигался на черном кроссовере. В настоящее время он заключен под стражу. Проверяется его причастность ко всем трем случаям нападения.

Атланта, Зоя Осколкова

Атланта. Другие новости 17.03.21

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