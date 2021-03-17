Под Волгоградом мужчина убил собутыльника из-за неправильно нарезанного сала

В Волгоградской области мужчина зарезал своего приятеля. Конфликт возник из-за способа нарезки сала. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Убийство произошло в Котельниковском районе области. Двое мужчин распивали спиртное, в какой-то момент они поссорились, хозяин дома нанес своему гостю несколько ударов ножом, от которых пострадавший скончался.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. На допросе он пояснил, что причиной конфликта послужили замечания гостя о неправильной нарезке сала, которое они вдвоем употребляли в качестве закуски.

Преступник полностью признал свою вину. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 17.03.21

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