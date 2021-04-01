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Четверг, 1 апреля 2021, 11:25 мск

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В Алтайском крае задержали представителя губернатора

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Барнауле представителя губернатора и правительства Алтайского края в заксобрании региона Стеллу Штань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Известно, что после задержания чиновницу поместили в изолятор временного содержания. Обстоятельства ее задержания пока уточняются. Предположительно, речь идет о мошенничестве, сообщает агентство со ссылкой на источник.

В СУ СКР по Алтайскому краю пока никак не комментируют задержание.

31 март Стелла Штань участвовала в заседании регионального правительства, где представила поправки в устав края.

С 2008 по 2016 год Штань была депутатом заксобрания Алтайского края. В 2018 году получила назначение на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 01.04.21

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