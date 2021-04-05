В Кисловодске задержали исламиста с самодельными бомбами

Правоохранители задержали исламиста, готовившего теракт. Он собирался напасть на силовиков с использованием самодельных бомб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Операция проводилась сотрудниками ФСБ совместно с СКР и полицией. «В городе Кисловодск задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций», – говорится в сообщении.

В ходе обысков в доме подозреваемого обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистскую литературу.

Кроме того, силовики задержали троих россиян. Есть информация, что они причастны к финансированию террористов в Сирии. В настоящее время следственными органами принимается процессуальное решение. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.

Кисловодск, Зоя Осколкова

Кисловодск. Другие новости 05.04.21

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