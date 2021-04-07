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Среда, 7 апреля 2021, 16:45 мск

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В Нижнем Новгороде инкассатор застрелил коллегу

В Нижнем Новгороде сотрудник фирмы-перевозчика случайно выстрелил в своего коллегу. Ранение оказалось смертельным. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел утром во время инструктажа в логистической компании, занимающейся перевозками грузов. Один из сотрудников выстрелил в другого. 23-летний пострадавший скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщил источник «Интерфакса», компания занимается инкассацией. По предварительным данным, выстрел из пистолета был сделан случайно.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 07.04.21

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