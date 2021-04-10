Советник красноярского губернатора стал фигурантом уголовного дела

В Красноярском крае в отношении бывшего руководителя бюджетной организации по материалам, собранным оперативниками УФСБ России, Следственной частью МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в официальном сообщении краевого главка полиции.

По данным источника «Интерфакса», речь идет о бывшем руководителе центра стандартизации, метрологии и испытаний Василии Моргуне, который с 2007 года по 2011 год был депутатом красноярского Заксобрания, а в настоящее время является советником губернатора.

В МВД пояснили, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю установили, что в период в 2016 году бывший руководитель федерального бюджетного учреждения 1959 года рождения заключил договор с аффилированной к нему организацией на приобретение двух установок для смешивания газов. В апреле 2020 года он снова по договору с той же организацией приобрел используемую ранее установку по завышенной цене, однако фактически она уже не представляла ценности. В результате был причинен ущерб на сумму 765 тысяч рублей.

В настоящее время Следственной частью СУ МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностным полномочиями». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Сегодня по решению Центрального районного суда г. Красноярска подозреваемому по ходатайству следствия назначен арест до 30 мая включительно.

Красноярск, Светлана Антонова

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