В Севастополе пойдет под суд житель, задушивший спящую жену

В Севастополе завершено расследование убийства женщины. Выяснилось, что с супругой расправился муж, потому что она собиралась подать на развод. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Житель Севастополя обратился в правоохранительные органы 18 февраля и заявил, что его жена пропала. Следователи установили причастность супруга к исчезновению женщины, хотя он все отрицал.
Позже мужчина дал признательные показания и рассказал, что рано утром 10 февраля задушил спящую жену, а ночью, когда вся семья уснула, вынес тело женщины во двор и закопал. Мотивом для совершения преступления стало желание супруги подать на развод.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи собрали все доказательства совершения преступления, в дальнейшем уголовное дело будет направлено в суд.
Севастополь, Зоя Осколкова
Севастополь. Другие новости 14.04.21
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