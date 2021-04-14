В Севастополе пойдет под суд житель, задушивший спящую жену

В Севастополе завершено расследование убийства женщины. Выяснилось, что с супругой расправился муж, потому что она собиралась подать на развод. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Житель Севастополя обратился в правоохранительные органы 18 февраля и заявил, что его жена пропала. Следователи установили причастность супруга к исчезновению женщины, хотя он все отрицал.

Позже мужчина дал признательные показания и рассказал, что рано утром 10 февраля задушил спящую жену, а ночью, когда вся семья уснула, вынес тело женщины во двор и закопал. Мотивом для совершения преступления стало желание супруги подать на развод.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи собрали все доказательства совершения преступления, в дальнейшем уголовное дело будет направлено в суд.

Севастополь, Зоя Осколкова

Севастополь. Другие новости 14.04.21

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