Срок давности: суд освободил экс-главу Коми Гайзера от наказания по второму делу

Сыктывкарский городской суд признал бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, он приговорен к полутора годам лишения свободы и три года не имеет права занимать руководящие должности. Бывшего чиновника освободили от наказания за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным следствия, с 2013 по 2014 годы Гайзер в интересах коммерческой компании своего знакомого дал главе Сыктывкара Ивану Поздееву незаконное распоряжение без проведения торгов выделить участки для строительства многоквартирных жилых домов.

В результате бюджету города был причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей. Это второе дело Гайзера.

В 2019 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу республики к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей за мошенничество. Бывший губернатор отбывает наказание в колонии в Тверской области.

Гайзер руководил Коми с января 2010 года до сентября 2015 года. 19 сентября 2015 года его арестовали. 30 сентября он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Сыктывкар, Мария Соколова

Сыктывкар. Другие новости 20.04.21

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